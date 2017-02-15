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В Свердловской области в январе было продано 2,22 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 15.02.2017. По результатам продаж новых автомобилей в январе 2017 года Свердловская область заняла восьмое место среди регионов РФ. Об этом сообщает «Автостат-Инфо».



Всего в область за это период было продано 2 тыс. 228 автомобилей, что на 7,7% больше января прошлого года.



Всего в январе на российском рынке было продано 72 тыс. 848 новых автомобилей, на 9,2% меньше, чем годом ранее. Лидером по продажам машин по традиции стала Москва, где в прошлом месяце было продано 11 тыс. 742 авто (-24,2%).



На втором месте находится Московская область — 5,66 тыс. авто (-14%). Санкт-Петербург занимает третье место в региональном рейтинге. На питерском авторынке в январе было продано 4,75 тыс. автомобилей, на 10,1% меньше, чем годом ранее.



В топ-5 среди регионов входят Татарстан и Краснодарский край, где в январе было продано соответственно 3 тыс. 939 (+10,4%) и 2 тыс. 935 ед. авто (-5%). И в Татарстане, и в Краснодарском крае в январе первое место заняла KIA Rio (500 шт., +55,8% и 295 ед., +35,3%).

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