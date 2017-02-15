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Официальный курс доллара США снизился на 96 коп., евро — на 1,27 руб.
15 февраль 2017 (15:55)
УрБК, Москва, 15.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 16 февраля. Курс долл. США снизился 96,69 коп., до 56,77 руб. Курс евро снизился на 1,27 руб., составив 60,02 руб.
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