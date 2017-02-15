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Курс евро опустился ниже 60 рублей и обновил минимум с июля 2015 года
15 февраль 2017 (13:12)
УрБК, Москва, 15.02.2017. Евро в ходе торгов на Московской бирже в среду утром обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до отметки 59,8475 руб. (-55,25 коп.). Об этом сообщает «Интерфакс».
Курс доллара США по данным на 10.49 московского времени составил 56,6455 руб., что на 46,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
По мнению экспертов, повышение курса рубля к доллару США и евро в начале торгов 15 февраля связано с подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на национальную валюту для операций carry trade.
Курс доллара США по данным на 10.49 московского времени составил 56,6455 руб., что на 46,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
По мнению экспертов, повышение курса рубля к доллару США и евро в начале торгов 15 февраля связано с подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на национальную валюту для операций carry trade.
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