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Курс евро опустился ниже 60 рублей и обновил минимум с июля 2015 года

УрБК, Москва, 15.02.2017. Евро в ходе торгов на Московской бирже в среду утром обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до отметки 59,8475 руб. (-55,25 коп.). Об этом сообщает «Интерфакс».



Курс доллара США по данным на 10.49 московского времени составил 56,6455 руб., что на 46,25 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.



По мнению экспертов, повышение курса рубля к доллару США и евро в начале торгов 15 февраля связано с подготовкой участников рынка к налоговому периоду и спросом на национальную валюту для операций carry trade.

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