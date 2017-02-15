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С экс-директора птицефабрики «Рефтинская» требуют взыскать 192 млн рублей
15 февраль 2017 (12:57)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил ходатайство регионального министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) об увеличении финансовых требований к бывшему директору птицефабрики «Рефтинская» Владимиру Вальчуку с 131,7 до 191,6 млн руб. Об этом говорится в материалах суда.
Заявление о взыскании задолженности было зарегистрировано еще в июне 2016 года, когда в отношении В. Вальчука было прекращено уголовное дело по амнистии.
Ранее он обвинялся в том, что заключал договоры на поставку сырья для комбикормов по завышенным ценам. Ему вменялась часть 1 статьи 201 УК РФ «Использование полномочий вопреки законным интересам организации с целью извлечения выгоды для себя».
После закрытия уголовное дела МУГИСО решило взыскать нанесенный казне ущерб в рамках гражданского производства.
Заявление о взыскании задолженности было зарегистрировано еще в июне 2016 года, когда в отношении В. Вальчука было прекращено уголовное дело по амнистии.
Ранее он обвинялся в том, что заключал договоры на поставку сырья для комбикормов по завышенным ценам. Ему вменялась часть 1 статьи 201 УК РФ «Использование полномочий вопреки законным интересам организации с целью извлечения выгоды для себя».
После закрытия уголовное дела МУГИСО решило взыскать нанесенный казне ущерб в рамках гражданского производства.
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