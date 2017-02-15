Новости дня
ЦБ в 2017 году введет требования к капиталу банков по кибербезопасности
15 февраль 2017 (12:39)
УрБК, Москва, 15.02.2017. Центробанк РФ планирует ввести в 2017 году требования к достаточности капитала банков по кибербезопасности. Об этом сообщили журналистам топ-менеджеры ЦБ, передает «Прайм».
Требования к банкам по киберрискам, включая требование к достаточности капитала, предполагается утвердить нормативным актом ЦБ. «Это будет указание Банка России», — сказал замглавы главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.
«У нас по плану — вторая половина года, где-то третий квартал», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский уточнил, что регулятор говорит ряд требований и стандартов в этой области. «Мы сейчас активизировали эту работу. Более того, я думаю, что изменения, которые предполагаются в законодательстве, а также принятие соответствующего ГОСТа, который будет обязателен для исполнения, позволят нам существенно продвинуться в этом направлении в текущем году», — сказал он.
Помимо этого, рекомендациями ЦБ для банков по информационной безопасности уже пользуются около 500 российских банков, отметил, в свою очередь, А. Сычев.
При этом Г. Лунтовский посетовал, что банки недостаточно активно присоединяются к FinCert, и поэтому ЦБ направил в банковскую систему письмо с предложениями всем банкам, которые не присоединились, присоединиться.
FinCert собирает информацию от финансовых учреждений о хакерских атаках, дает рекомендации по предотвращению кибератак и взаимодействует с правоохранительными органами.
Требования к банкам по киберрискам, включая требование к достаточности капитала, предполагается утвердить нормативным актом ЦБ. «Это будет указание Банка России», — сказал замглавы главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.
«У нас по плану — вторая половина года, где-то третий квартал», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.
Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский уточнил, что регулятор говорит ряд требований и стандартов в этой области. «Мы сейчас активизировали эту работу. Более того, я думаю, что изменения, которые предполагаются в законодательстве, а также принятие соответствующего ГОСТа, который будет обязателен для исполнения, позволят нам существенно продвинуться в этом направлении в текущем году», — сказал он.
Помимо этого, рекомендациями ЦБ для банков по информационной безопасности уже пользуются около 500 российских банков, отметил, в свою очередь, А. Сычев.
При этом Г. Лунтовский посетовал, что банки недостаточно активно присоединяются к FinCert, и поэтому ЦБ направил в банковскую систему письмо с предложениями всем банкам, которые не присоединились, присоединиться.
FinCert собирает информацию от финансовых учреждений о хакерских атаках, дает рекомендации по предотвращению кибератак и взаимодействует с правоохранительными органами.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Центробанк планирует увеличить требования к капиталу федеральных банков до 1 млрд рублей
- Около 200 банков не смогут соответствовать новым требованиям по капиталу «Базель-3»
- Требования к российским банкам по капиталу в рамках введения «Базеля III» будут сопоставимы с западными
- Standard & Poor’s: уровень достаточности капитала топ-30 российских банков упадет до 5,5% в I полугодии 2012 года
- ЦБ РФ ужесточит требования к капиталу банков, проводящих рискованную политику
Loading...