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ЦБ в 2017 году введет требования к капиталу банков по кибербезопасности

УрБК, Москва, 15.02.2017. Центробанк РФ планирует ввести в 2017 году требования к достаточности капитала банков по кибербезопасности. Об этом сообщили журналистам топ-менеджеры ЦБ, передает «Прайм».



Требования к банкам по киберрискам, включая требование к достаточности капитала, предполагается утвердить нормативным актом ЦБ. «Это будет указание Банка России», — сказал замглавы главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев.



«У нас по плану — вторая половина года, где-то третий квартал», — уточнил он, отвечая на соответствующий вопрос.



Первый зампред ЦБ Георгий Лунтовский уточнил, что регулятор говорит ряд требований и стандартов в этой области. «Мы сейчас активизировали эту работу. Более того, я думаю, что изменения, которые предполагаются в законодательстве, а также принятие соответствующего ГОСТа, который будет обязателен для исполнения, позволят нам существенно продвинуться в этом направлении в текущем году», — сказал он.



Помимо этого, рекомендациями ЦБ для банков по информационной безопасности уже пользуются около 500 российских банков, отметил, в свою очередь, А. Сычев.



При этом Г. Лунтовский посетовал, что банки недостаточно активно присоединяются к FinCert, и поэтому ЦБ направил в банковскую систему письмо с предложениями всем банкам, которые не присоединились, присоединиться.



FinCert собирает информацию от финансовых учреждений о хакерских атаках, дает рекомендации по предотвращению кибератак и взаимодействует с правоохранительными органами.

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