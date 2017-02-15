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Сотрудники завода «УМЕКОН» отправятся в колонию за кражу металлических изделий
15 февраль 2017 (12:03)
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор по уголовному делу в отношении Павла Подгорнова, Алексея Задунаева, Рамазана Ягиева, Константина Якимова. Они признаны виновными краже, совершенной группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба в крупном и особо крупном размерах, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Судом установлено, что в 2014 году П. Подгорнов, являясь водителем ЗАО «УМЕКОН», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор на тайное хищение имущества организации с начальником цеха металлоконструкций завода А. Задунаевым и его заместителем Р. Ягиевым.
При этом, согласно договоренности, Ягиев и Задунаев обеспечивали беспрепятственный въезд служебной автомашины на территорию цеха металлоконструкций ЗАО «УМЕКОН», погрузку в него похищенного имущества и сокрытие факта хищения, а Подгорнов осуществлял вывоз похищенного имущества с территории предприятия и сдачу его в пункт приема металлолома за наличные деньги.
Подгорнов в период с января по октябрь 2014 года на служебном автомобиле ЗИЛ-5301 при помощи стропальщиков, не осведомленных о его преступных действиях, сгрузил в кузов автомобиля изделия из металла, которые привозил на пункты приема металлолома, где реализовывал похищенное, а полученными денежными средствами впоследствии распоряжался по своему усмотрению.
Установлено, что в течении 2014 года подсудимые похитили с территории завода изделия из металла на сумму более 6 млн руб.
Суд назначил П. Подгорнову, А. Задунаеву, Р. Ягиеву и К. Якимову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Подсудимые взяты под стражу в зале суда.
Судом установлено, что в 2014 году П. Подгорнов, являясь водителем ЗАО «УМЕКОН», из корыстных побуждений, вступил в преступный сговор на тайное хищение имущества организации с начальником цеха металлоконструкций завода А. Задунаевым и его заместителем Р. Ягиевым.
При этом, согласно договоренности, Ягиев и Задунаев обеспечивали беспрепятственный въезд служебной автомашины на территорию цеха металлоконструкций ЗАО «УМЕКОН», погрузку в него похищенного имущества и сокрытие факта хищения, а Подгорнов осуществлял вывоз похищенного имущества с территории предприятия и сдачу его в пункт приема металлолома за наличные деньги.
Подгорнов в период с января по октябрь 2014 года на служебном автомобиле ЗИЛ-5301 при помощи стропальщиков, не осведомленных о его преступных действиях, сгрузил в кузов автомобиля изделия из металла, которые привозил на пункты приема металлолома, где реализовывал похищенное, а полученными денежными средствами впоследствии распоряжался по своему усмотрению.
Установлено, что в течении 2014 года подсудимые похитили с территории завода изделия из металла на сумму более 6 млн руб.
Суд назначил П. Подгорнову, А. Задунаеву, Р. Ягиеву и К. Якимову наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Подсудимые взяты под стражу в зале суда.
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