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Правительство РФ планирует приватизировать 24 свердловских предприятия
15 февраль 2017 (10:45)
УрБК, Москва, 15.02.2017. Правительство РФ опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом сообщается в соответствующем документе.
План предлагает снизить государственные доли в компаниях, занимающих лидирующее положение в своих отраслях экономики (такие как ВТБ, «Совкомфлот» и «Алроса»).
«Планом предусматривается приватизация в 2017-2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в сопроводительной справке к документу.
Планируется, что за этот период российский бюджет пополнится на 5,6 млрд руб. ежегодно без учета стоимости акций компаний-лидеров.
Отметим, что в план приватизации включены 24 свердловских предприятия. Из них можно выделить Ирбитскую семеноводческую станцию, Свердловскую топливную компанию, хладокомбинат «Норд» и «Свердловскагропромстандарт».
План предлагает снизить государственные доли в компаниях, занимающих лидирующее положение в своих отраслях экономики (такие как ВТБ, «Совкомфлот» и «Алроса»).
«Планом предусматривается приватизация в 2017-2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в сопроводительной справке к документу.
Планируется, что за этот период российский бюджет пополнится на 5,6 млрд руб. ежегодно без учета стоимости акций компаний-лидеров.
Отметим, что в план приватизации включены 24 свердловских предприятия. Из них можно выделить Ирбитскую семеноводческую станцию, Свердловскую топливную компанию, хладокомбинат «Норд» и «Свердловскагропромстандарт».
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