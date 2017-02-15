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Правительство РФ планирует приватизировать 24 свердловских предприятия

УрБК, Москва, 15.02.2017. Правительство РФ опубликовало план приватизации на 2017-2019 годы. Об этом сообщается в соответствующем документе.



План предлагает снизить государственные доли в компаниях, занимающих лидирующее положение в своих отраслях экономики (такие как ВТБ, «Совкомфлот» и «Алроса»).



«Планом предусматривается приватизация в 2017-2019 годах находящихся в федеральной собственности акций 477 акционерных обществ, 298 федеральных государственных унитарных предприятий, доли участия РФ в десяти обществах с ограниченной ответственностью, более одной тысячи объектов другого имущества государственной казны», — говорится в сопроводительной справке к документу.



Планируется, что за этот период российский бюджет пополнится на 5,6 млрд руб. ежегодно без учета стоимости акций компаний-лидеров.



Отметим, что в план приватизации включены 24 свердловских предприятия. Из них можно выделить Ирбитскую семеноводческую станцию, Свердловскую топливную компанию, хладокомбинат «Норд» и «Свердловскагропромстандарт».

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