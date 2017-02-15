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В Свердловской области в январе ввели в эксплуатацию 95 тыс. кв. метров жилья

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. В январе 2017 года в Свердловской области ввели в эксплуатацию 94,9 тыс. кв. м. жилья, что на 11% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Свердловскстат.



В сегменте индивидуального жилого строительства (ИЖС) была построено 50,2 тыс. кв. м. Это на 8,2% выше уровня января 2016 года.

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