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Загрузка выставочно-ярмарочных площадей в Свердловской области не превышает 5%

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2017. Основной проблемой индустрии выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности на Среднем Урале является небольшое количество крупных выставочно-ярмарочных мероприятий. Об этом говорится в постановлении регионального правительства «Об утверждении концепции развития выставочно-ярмарочной и конгрессионной деятельности в Свердловской области».



«Доля крупных мероприятий в области в общем объеме арендуемых выставочных площадей не превышает 5% от общего объема выставочных площадей, сдаваемых в аренду», — говорится в документе.



Разработчики концепции отмечают, что мероприятия, объединившиеся на одной площадке в целях привлечения более широкой целевой аудитории, а также имеющие дополнительную деловую и сопутствующие программы, проходят наиболее успешно.

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