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Суд наложил арест на земельные участки под ЖК «Первый Николаевский»
14 февраль 2017 (18:01)
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области наложил арест на два земельных участка под жилым комплексом «Первый Николаевский» в Екатеринбурге. Об этом сообщается в материалах арбитража.
Определение суда вынесено с целью принятия обеспечительных мер в рамках процесса по иску ПАО «Сбербанк» о взыскании долга по кредиту и обращении взыскания на заложенное имущество по договору ипотеки. Общая стоимость имущества оценивается в 1 млрд 363 млн руб.
Указанное дело рассматривается в третейском суде. Ответчиками в нем выступают ООО «УктусСтрой», ООО «Уралэнергостройкомплекс», ООО «Технострой», ООО «Стройоборудование», ООО «Агрегатсервис», ООО «Архпроект», ООО «Домстрой», ЖСК «Первый Николаевский», а также ряд физических лиц, в том числе депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин.
Напомним, проект ЖК «Первый Николаевский» реализуется с 2012 года. Первая очередь комплекса предусматривает возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое, второй этап — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года. Строительство было приостановлено в октябре 2016 года. По данным сайта застройщика, первая очередь ЖК готова на 86%, вторая — на 3%.
Определение суда вынесено с целью принятия обеспечительных мер в рамках процесса по иску ПАО «Сбербанк» о взыскании долга по кредиту и обращении взыскания на заложенное имущество по договору ипотеки. Общая стоимость имущества оценивается в 1 млрд 363 млн руб.
Указанное дело рассматривается в третейском суде. Ответчиками в нем выступают ООО «УктусСтрой», ООО «Уралэнергостройкомплекс», ООО «Технострой», ООО «Стройоборудование», ООО «Агрегатсервис», ООО «Архпроект», ООО «Домстрой», ЖСК «Первый Николаевский», а также ряд физических лиц, в том числе депутат Екатеринбургской гордумы Игорь Плаксин.
Напомним, проект ЖК «Первый Николаевский» реализуется с 2012 года. Первая очередь комплекса предусматривает возведение 14-этажного и 25-этажного зданий площадью около 40 тыс. кв. м. каждое, второй этап — 34-этажного двухсекционного дома площадью около 50 тыс. кв. м. Изначально первую очередь планировалось сдать в августе 2015 года, а вторую — в июне 2018 года. Строительство было приостановлено в октябре 2016 года. По данным сайта застройщика, первая очередь ЖК готова на 86%, вторая — на 3%.
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