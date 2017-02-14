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Компания eBay вводит «налог на Google» для российских продавцов

УрБК, Москва, 14.02.2017. Российский eBay с 23 февраля будет включать НДС в счета для российских продавцов интернет-аукциона на свои услуги. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление главы российского офиса eBay Ильи Кретова.



«Казалось бы, налог был на контент. Тем не менее он затронул нас, потому что мы как площадка, предоставляющая услуги доступа продавцам, оказываем эти услуги нашим экспортерам. С 23 февраля eBay вводит НДС в состав своих счетов на услуги экспортерам, НДС будет начисляться на стоимость услуг, которые eBay оказал продавцам», — сказал И. Кретов.



Он отметил, что компания постаралась сделать переход на новые правила для продавцов максимально простым — в частности, устроив двухмесячные «налоговые каникулы».



Напомним, в России с 1 января вступил в силу закон, обязывающий иностранные IT-компании уплачивать НДС от продажи российским пользователям электронных услуг (так называемый «налог на Google»). Закон, в частности, предполагает уплату НДС от продажи прав доступа к базам данных, программному обеспечению, фильмам, играм, музыкальным произведениям, книгам, видеопродукции.

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