Новости дня

Официальный курс доллара США снизился на 32 коп., евро — на 47 коп.

14 февраль 2017 (15:08)

УрБК, Москва, 14.02.2017. ЦБ установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля. Курс долл. США снизился 32,31 коп., до 57,73 руб. Курс евро снизился на 47,07 коп., составив 61,29 руб.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...