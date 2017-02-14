Новости дня

«Уралвагонзавод» анонсировал проведение военно-спортивного мероприятия «Гонка героев»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2017. 22 февраля в 15 часов на головном предприятии НПК «Уралвагонзавод» по аналогии с известной военно-спортивной игрой состоится своя «Гонка героев». Принять участие может любой желающий, вне зависимости от места работы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Уралвагонзавод» как социально ориентированное предприятие нацелено на оздоровление трудящихся и на их приобщение к здоровому образу жизни. Новая военно-спортивная игра решает обе эти задачи: это увлекательное мероприятие, которое даст возможность участникам испытать свои возможности, и серьезная мотивация начать заниматься спортом для новичков.



Заводская программа «Гонки героев» включает преодоление естественных преград и искусственных препятствий на трассе протяженностью около километра. Организаторы уверены, каждый участник должен испытать эффект неожиданности, поэтому список препятствий не разглашается. Известно одно — они интересны и безопасны. У каждого препятствия будут дежурить судьи, которые помогут в преодолении этапов. Кроме того, будут действовать станции геройских испытаний — точки, где испытания смогут пройти все желающие», — говорится в сообщении.



«Главный совет, который я могу дать еще не определившимся с участием — не сомневаться в своих силах. Трассу сможет пройти каждый, отчего получит заряд энергии и массу удовольствия. Самое сложное — это решиться подать заявку. Второй барьер — подняться и прийти. Третий момент самый легкий — встать на старт и побежать», — сообщила начальник бюро отдела социальной работы и организатор мероприятия Елена Красноруцкова.



Запланированы два забега: командные и парные. В командных забегах смогут участвовать только уралвагонзаводцы, нужно собрать группу единомышленников из 5 человек, и в сложных моментах друзья и коллеги помогут преодолеть трудности на пути к финишу. Методом жеребьёвки среди мужчин и женщин — не только сотрудников градообразующего предприятия, — подавших заявки, будут сформированы парные команды. Количество мест в парном забеге ограничено. Заявки принимаются до 16 февраля 2017 года.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: