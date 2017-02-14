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RAEX: По итогам 2016 года рынок лизинга в России вырос на 33%

УрБК, Москва, 14.02.2017. Объем нового бизнеса в сфере лизинга по итогам 2016 года составил около 725 млрд руб. (рост на 33% по сравнению с 2015 годом). Об этом сообщает агентство RAEX («Эксперт РА»).



Столь значительный прирост прежде всего обусловлен заключением лизингодателями крупных железнодорожных и авиасделок в VI квартале, на который пришлось около 40% лизингового бизнеса за весь 2016 год (против 30% годом ранее). Сумма новых лизинговых договоров по итогам прошлого года выросла на 37% и составила 1,1 трлн руб. Объем лизингового портфеля на 1 января 2017 года составил 3,2 трлн руб., что соответствует его уровню на 2015 года (против 3,1 трлн руб. на 1 января 2016).



На данный момент анкеты предоставили более 100 лизинговых компаний. Лидером рынка по объему нового бизнеса стала компания ГТЛК, а вторую позицию занял «Сбербанк Лизинг». При этом агентство отмечает, что на 4 квартал 2016 года у первой компании пришлось около 44%, а у второй 53% лизингового бизнеса. Третье место занял прошлогодний лидер рынка — ВТБ Лизинг.

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