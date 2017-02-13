Дайджест

Украина подала иск в ВТО против России

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли страны.



Как отмечается в заявлении, «торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: