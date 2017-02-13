Дайджест
Украина подала иск в ВТО против России
13 февраль 2017 (16:35)
Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли страны.
Как отмечается в заявлении, «торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены».
Как отмечается в заявлении, «торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены».
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