Дайджест

Украина подала иск в ВТО против России

13 февраль 2017 (16:35)

Украина подала во Всемирную торговую организацию (ВТО) иск против России. Об этом сообщается на сайте Министерства экономического развития и торговли страны.

Как отмечается в заявлении, «торговая агрессия Российской Федерации, в том числе неправомерные действия по ограничению транзита из Украины в третьи страны, должны получить объективную оценку экспертов ВТО и, безусловно, должны быть отменены».

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