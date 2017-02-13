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В 2017 году посевная свердловским аграриям обойдется в 2 млрд рублей
13 февраль 2017 (14:28)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Стоимость весенне-полевых работ в 2017 году обойдется свердловским фермерам в 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.
Из них 1,4 млрд руб. сельхозпроизводители получат за счет кредитов, а около 500 млн руб. — в качестве господдержки — в виде аванса по субсидиям.
В настоящее время, по словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, фермеры уже подали заявки на 1 млрд 365 млн руб., договоры уже заключены на сумму более 650 млн руб.
Напомним, что в этом году сельхозпроизводители получают кредиты по новым правилам — только в тех банках, которые подписали соглашение с федеральным Минсельхозом. На сегодняшний день соглашения заключены с девятью банками. Это Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и банк «Открытие». Они уже приступили к выдаче кредитов по ставкам от 1 до 5%.
По словам свердловских министров, в регионе уже принят региональный нормативный акт, необходимый для заключения соглашений с Минсельхозом России на поддержку уральских сельхозпроизводителей. В этом году Минсельхоз выделит регионам на сельского хозяйства 158,2 млрд руб. Отметим, что уральские фермеры уже высказали опасение, что средств не хватит.
Из них 1,4 млрд руб. сельхозпроизводители получат за счет кредитов, а около 500 млн руб. — в качестве господдержки — в виде аванса по субсидиям.
В настоящее время, по словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, фермеры уже подали заявки на 1 млрд 365 млн руб., договоры уже заключены на сумму более 650 млн руб.
Напомним, что в этом году сельхозпроизводители получают кредиты по новым правилам — только в тех банках, которые подписали соглашение с федеральным Минсельхозом. На сегодняшний день соглашения заключены с девятью банками. Это Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и банк «Открытие». Они уже приступили к выдаче кредитов по ставкам от 1 до 5%.
По словам свердловских министров, в регионе уже принят региональный нормативный акт, необходимый для заключения соглашений с Минсельхозом России на поддержку уральских сельхозпроизводителей. В этом году Минсельхоз выделит регионам на сельского хозяйства 158,2 млрд руб. Отметим, что уральские фермеры уже высказали опасение, что средств не хватит.
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