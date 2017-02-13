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В 2017 году посевная свердловским аграриям обойдется в 2 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Стоимость весенне-полевых работ в 2017 году обойдется свердловским фермерам в 2 млрд руб. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.



Из них 1,4 млрд руб. сельхозпроизводители получат за счет кредитов, а около 500 млн руб. — в качестве господдержки — в виде аванса по субсидиям.



В настоящее время, по словам министра АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрия Дегтярева, фермеры уже подали заявки на 1 млрд 365 млн руб., договоры уже заключены на сумму более 650 млн руб.



Напомним, что в этом году сельхозпроизводители получают кредиты по новым правилам — только в тех банках, которые подписали соглашение с федеральным Минсельхозом. На сегодняшний день соглашения заключены с девятью банками. Это Россельхозбанк, Сбербанк, Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Банк ВТБ, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Росбанк и банк «Открытие». Они уже приступили к выдаче кредитов по ставкам от 1 до 5%.



По словам свердловских министров, в регионе уже принят региональный нормативный акт, необходимый для заключения соглашений с Минсельхозом России на поддержку уральских сельхозпроизводителей. В этом году Минсельхоз выделит регионам на сельского хозяйства 158,2 млрд руб. Отметим, что уральские фермеры уже высказали опасение, что средств не хватит.

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