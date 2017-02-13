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На «Уралвагонзаводе» ввели в эксплуатацию новую электропечь

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. В термическом цехе №3 головного предприятия НПК «Уралвагонзавод» введена в эксплуатацию современная электрическая нагревательная печь. Работы прошли в рамках модернизации производства, сообщает пресс-служба корпорации.



«Новая печь предназначена для низкого отпуска — заключительной операции термической обработки деталей. Диапазон температур печи — от 170 С° до 300 С°. Максимальная масса загружаемых деталей — более 3 тыс. кг. Оборудование позволяет производить низкотемпературный отпуск различных деталей и сварных узлов», — рассказали в пресс-службе.



При этом режимы работы печи контролируются компьютером, на котором рабочий задает необходимые параметры: температуру, время, скорость нагрева, выдержки и охлаждения — а затем только следит за ходом процесса. Для работы на электропечи термисты цеха прошли специальное обучение.



«Внедрение новой электрической нагревательной печи с компьютерным управлением позволит повысить качество термической обработки детали за счет достоверной реализации устанавливаемых режимов работы печи, ее современной конструкции и применяемых материалов», — отмечают в пресс-службе.

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