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Свердловские предприниматели в 2016 году получили господдержку на 1,8 млрд рублей
13 февраль 2017 (12:01)
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства в 2016 году оказал господдержку 7 тыс. 231 компании. В том числе финансовая помощь была оказана 922 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 1,81 млрд руб.
Как сообщается на официальном портале регионального правительства, размер финансовой господдержки по сравнению с 2015 годом вырос на 38%, а количество ее получателей финансовой — на 24%.
В 2016 году до 1,6 млрд руб. был увеличен объем средств, направленных только на возвратные инструменты господдержки — поручительства по кредитам и гарантиям, льготные инвестиционные кредиты, микрозаймы.
Кроме финансовой поддержки в 2016 году в областном фонде 6 тыс. 309 предпринимателей получили нефинансовую помощь в виде консультаций, обучения, услуг для выхода на международные рынки или развития ВЭД.
С 2017 года областной фонд поддержки предпринимательства планирует предоставлять только возвратные виды финансовой поддержки (микрозаймы, льготные кредиты, поручительства), а также продолжит проводить консультации, обучение и помогать предпринимателям развиваться на внешних рынках. Гранты и субсидии предпринимателям будут выделяться в некоторых территориях через муниципальные программы господдержки малого и среднего предпринимательства, которые софинансируются из областного бюджета.
Всего на господдержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области в этом году планируется выделить 470,8 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Это на 19% меньше уровня 2016 года (580 млн руб.). Кроме бюджетных ресурсов в 2017 году на финансовую помощь малому бизнесу будут направлены средства гарантийного фонда, фонда льготного кредитования, фонда микрофинансирования, которые находятся в ведении областного фонда поддержки предпринимательства.
Как сообщается на официальном портале регионального правительства, размер финансовой господдержки по сравнению с 2015 годом вырос на 38%, а количество ее получателей финансовой — на 24%.
В 2016 году до 1,6 млрд руб. был увеличен объем средств, направленных только на возвратные инструменты господдержки — поручительства по кредитам и гарантиям, льготные инвестиционные кредиты, микрозаймы.
Кроме финансовой поддержки в 2016 году в областном фонде 6 тыс. 309 предпринимателей получили нефинансовую помощь в виде консультаций, обучения, услуг для выхода на международные рынки или развития ВЭД.
С 2017 года областной фонд поддержки предпринимательства планирует предоставлять только возвратные виды финансовой поддержки (микрозаймы, льготные кредиты, поручительства), а также продолжит проводить консультации, обучение и помогать предпринимателям развиваться на внешних рынках. Гранты и субсидии предпринимателям будут выделяться в некоторых территориях через муниципальные программы господдержки малого и среднего предпринимательства, которые софинансируются из областного бюджета.
Всего на господдержку малого и среднего бизнеса в Свердловской области в этом году планируется выделить 470,8 млн руб. из областного и федерального бюджетов. Это на 19% меньше уровня 2016 года (580 млн руб.). Кроме бюджетных ресурсов в 2017 году на финансовую помощь малому бизнесу будут направлены средства гарантийного фонда, фонда льготного кредитования, фонда микрофинансирования, которые находятся в ведении областного фонда поддержки предпринимательства.
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