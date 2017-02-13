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В 2016 году доля «хронических» безработных в России достигла 29,8%

УрБК, Москва, 13.02.2017. За два года доля безработных россиян, которые находятся в затяжном поиске работы (свыше 1 года), выросла с 27,1% до 29,8%. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на данные Росстата.



Вместе с гражданами, которые активно ищут работу, но не зарегистрировались в Центрах занятости, количество «хронических» безработных в России превышает 1,2 млн человек, пишет издание. Более половины из них живут в селах, около четверти — в городах.



«Люди, которые по разным причинам не спешат браться за работу, есть всегда. У одних просто нет для этого острой необходимости. У других — характеристик, которые требуются работодателю, зато есть завышенные ожидания. В таком случае работу можно искать всю жизнь», — замечает директор Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Владимир Гимпельсон.



Вместе с тем специалисты отмечают, что все меньше соискателей обращаются в Центры занятости. В результате если раньше разница между официально зарегистрированной безработицей и посчитанной по методологии Международной организации труда составляла 2-3 раза, то теперь разрыв увеличился до 4-5.



Одна из причин этого — слишком маленькие пособия, отмечает доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Нетеребский. Минимальная сумма составляет 850 руб., максимальная — 4 тыс. 900 руб. В среднем получается 2 тыс. 700 руб. — граждане не видят смысла что-то делать ради такой суммы.



Другая причина — качество вакансий, которые могут предложить соискателю в центре занятости. Как минимум оно должно быть выше, чем у тех, которые он найдет самостоятельно — через знакомых или интернет.

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