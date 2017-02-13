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Глава РМК Игорь Алтушкин награжден орденом Дружбы

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2017. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении уральского промышленника, председателя совета директоров Русской медной компании (РМК) Игоря Алтушкина орденом Дружбы. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.



«Поводом для награждения стали не только достигнутые трудовые успехи и многолетняя добросовестная работа, но и вклад Игоря Алтушкина в укрепление международных деловых связей на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.



В Группу РМК входит три предприятия, расположенных в Республике Казахстан: «Актюбинская медная компания», «Коппер Текнолоджи» и «Казгеоруд». Кроме того, Русская медная компания реализует беспрецедентный проект по освоению месторождения «Весенне-Аралчинское». Оно будет отрабатываться по две стороны российско-казахстанской границы двумя разными юридическими лицами: руда с участка «Аралчинский» будет перерабатываться ТОО «Актюбинская медная компания», а руда с участка «Весенний» будет обогащаться на ЗАО «ОРМЕТ» (предприятие РМК в Оренбургской области). В целях реализации этого проекта в 2014 году было подписано Межправительственное соглашение между Россией и Казахстаном.



Напомним, что в июле 2016 года председатель совета директоров Русской медной компании Игорь Алтушкин удостоился Знака отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью». Награду главе РМК вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

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