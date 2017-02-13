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Минтранс и Росавтодор намерены передать щиты вдоль трасс в ведение дорожников

УрБК, Москва, 13.02.2017. Министерство транспорта РФ и Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) намерены передать полномочия по утверждению схем размещения рекламных щитов вдоль трасс владельцам дорог. Как сообщает «Российская газета», ведомства готовят соответствующие поправки в законодательство.



Сейчас указанными полномочиями наделены местные власти. Однако в органах местного самоуправления могут согласовать установку щита, который будет угрожать безопасности на дорогах, закрывать знаки, объясняют инициативу в Минтрансе. Кроме того, прибыль от сдачи в аренду рекламных щитов пригодилась бы для ремонта дорог.



Пока неизвестно, как будет выглядеть итоговой документ. Возможно, Минтранс и Росавтодор совместно разработают схемы размещения рекламных конструкций, регламент их установки и эксплуатации с учетом требований по безопасности.



Однако в ведомствах подчеркивают необходимость действовать быстро, иначе проблемы в сфере продолжат нарастать.

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