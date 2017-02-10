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На железнодорожном вокзале Екатеринбурга на реконструкцию закрываются пригородные кассы

10 февраль 2017 (17:51)

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. В связи с подготовкой вокзального комплекса Екатеринбурга к Чемпионату мира по футболу 2018 года с 11 февраля 2017 года пригородные кассы, расположенные в западном крыле железнодорожного вокзала (тоннель №1), закрываются на реконструкцию. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «РЖД».

Количество работающих пригородных касс в восточном крыле вокзала (пригородный зал) будет увеличено до 8 окон. Кроме того, будут открыты две дополнительные кассы внутри восточной арки (где раньше располагалась справочная служба вокзала), чтобы пассажиры могли приобретать проездные документы, не заходя в здание.

Напомним, вокзальный комплекс Екатеринбурга готовят к приему увеличенного пассажиропотока в период проведения матчей Чемпионата мира по футболу 2018 года. В связи с этим РЖД реализует комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасного и комфортного пребывания болельщиков и гостей города на железнодорожном вокзале. Основные направления подготовительной работы включают в себя проработку распределения потока пассажиров, обеспечение транспортной безопасности, адаптацию вокзального комплекса для маломобильных групп населения, совершенствование систем визуального информирования и оповещения пассажиров, модернизацию инженерного оборудования.

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