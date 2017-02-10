Свердловчане увязли в долгах

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), общий объем просроченной задолженности по кредитам в Свердловской области на 1 января 2017 года превысил 38,9 млрд руб., что на 13% выше уровня аналогичного периода прошлого года (34,5 млрд руб.). Доля просрочки за год выросла с 12,1% до 13,4%. Негативная динамика отмечается практически во всех сегментах кредитования. По оценкам аналитиков, это связано с падением реальных доходов жителей Среднего Урала. Число свердловчан, которые не могут обслуживать взятые на себя финансовые обязательства, продолжает увеличиваться.Наиболее сложная ситуация сложилась в сегменте автокредитования. Здесь объем просрочки вырос сразу на 36%. На начало 2017 года он составил 2,8 млрд руб. Это 17,3% от общего объема задолженности граждан в этом сегменте.В сфере потребительского кредитования просрочка за год выросла на 12% (до 25,8 млрд руб.). Доля в общем объеме задолженности в этом сегменте на начало года составила 18,5% против 15,8% по итогам предыдущего периода.В отчете ОКБ нет данных об изменениях просроченной задолженности по ипотеке в регионе в годовом выражении. Однако известно, что в IV квартале 2016 года показатель вырос на 31% (до 2,7 млрд руб.). Из этого 2,1 млрд руб. приходится на просрочку с задолженностью по платежам более 90 дней.Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в сегменте обслуживания кредитных карт. Здесь объем просрочки за год не изменился (7,5 млрд руб.). Доля в общем объеме займов составляет 25,1%.Независимый финансовый аналитик Григорий Вахитов считает, что объем просроченной задолженности в Свердловской области будет продолжать расти до того момента, пока ситуация в экономике не начнет стабилизироваться.«Пока нельзя говорить о том, что существуют какие-либо «разворотные» тенденции. Мы видим стагнацию. Нащупали «дно» и никак не можем от него оттолкнуться. Сохраняются проблемы с экономикой, с безработицей и так далее. Они «заморожены» на определенной стадии. Естественно, что те люди, которые раньше не платили, продолжают не обслуживать свои кредиты. К ним добавляются новые граждане. У банков существует две возможности уменьшить объем просрочки — выдать кучу новых «хороших» кредитов или взыскать просрочку. Сейчас ни первый, ни второй механизм не работают», — полагает Григорий Вахитов.По его словам, ситуация в сегменте автокредитования остается наиболее сложной, так как многие люди в условиях кризиса осознают, что пользоваться автомобилем экономически нецелесообразно.«В какой-то момент некоторые автовладельцы решили, что машина и без этого «сосет» из них много денег, поэтому нет особой необходимости платить за кредит. Это серьезный дополнительный источник расходов», — заявил Григорий Вахитов.Независимый финансовый эксперт Константин Селянин связывает рост просроченных кредитов с падением реальных доходов населения.«Многие люди перестали платить по ипотеке и автокредитам, потому что из-за падения доходов они оказались не в состоянии обслуживать взятые на себя кредитные обязательства. Первое время люди еще как-то держались за счет своих накоплений. Сейчас, по всей видимости, они оказались исчерпаны. При этом реальные доходы населения продолжают снижаться», — сообщил Константин Селянин.Несмотря на это, в ОКБ прогнозируют улучшение ситуации с просроченной задолженностью в 2017 году.«Сейчас уже можно говорить о том, что просрочка по старым выдачам достигла определенного «дна», и с середины года мы наблюдали тренд на постепенное снижение доли «проблемных» кредитов. Полагаю, что с учетом текущей рыночной ситуации, а также внимания регулятора к качеству кредитных портфелей банков, тренд на очищение кредитных портфелей и стабилизацию ситуации с просроченной задолженностью может сохраниться в течение 2017 года», — рассказал гендиректор ОКБ Даниэль Зеленский.Однако это оптимистичные прогнозы могут не сбыться, если российская экономика не сможет вернуться в ближайшее время на траекторию роста. В этом случае реальные доходы жителей Свердловской области продолжат снижаться, а объем просроченной задолженности во всех сегментах будет расти.