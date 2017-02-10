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Суд взыскал с владельца ТРК «Глобус» более 12 млн рублей долга за аренду земли

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск администрации Екатеринбурга о взыскании с ООО «КИТ Екатеринбург» более 12,2 млн руб. задолженности за аренду земельного участка на улице Щербакова, 4. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Как установлено в ходе рассмотрения иска, долг за аренду участка площадью 62 280 кв. м. накопился за период с сентября 2015 года по июнь 2016 года. Сегодня на нем расположен ТРК «Глобус», котельная и гостиница.



Следует отметить, что в отношении ООО «КИТ Екатеринбург» в ноябре 2016 года было возбуждено дело о банкротстве по иску ГК «Агентство по страхованию вкладов» на 67 млн руб. Однако 1 февраля 2017 года судебное производство прекращено в связи с погашением задолженности.

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