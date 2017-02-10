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Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России

УрБК, Москва, 10.02.2017. Госдума приняла закон о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья для всех граждан РФ. Об этом сообщает ТАСС.



В частности, из закона о введении в действие Жилищного кодекса РФ исключено положение, которым сейчас установлено, что бесплатная приватизация закончится 1 марта 2017 года. В первоначальной редакции законопроект пролонгировал это право до 2020 года лишь для отдельных категорий граждан, в том числе для жителей Крыма и жителей аварийных домов.



Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указывал, что Владимир Путин с самого начала был сторонником объявления бессрочной бесплатной приватизации и доводил эту точку зрения до кабинета министров.



7 февраля пресс-секретарь председателя правительства РФ Наталья Тимакова подтвердила, что правительство решило отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. По ее словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Дмитрия Медведева поддержали присутствовавшие депутаты и профильные министры.

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