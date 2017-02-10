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Внешнеторговый товарооборот УрФО за 9 месяцев 2016 года составил 26 млрд долл. США

10 февраль 2017 (12:51)

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Внешнеторговый товарооборот Уральского федерального округа (УрФО) за 9 месяцев 2016 года вырос на 20% — до 26 млрд долл. США. Об этом на пресс-конференции сообщил представитель Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге Александр Харлов.

По его словам, в структуре внешнеторгового товарооборота 86% приходится на страны дальнего зарубежья. Основными зарубежными партнерами являются США, Германия и Китай.

«В последнее время появилась новая, необычная для нас тенденция. К нам стали обращаться представители аграрного бизнеса с просьбой помочь выйти со своей продукцией на рынки Латинской Америки и Юго-Восточной Азии», — отметил А. Харлов.

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