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Служба судебных приставов предупреждает о мошенничестве от имени ведомства по электронной почте

10 февраль 2017 (10:16)

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Федеральная служба судебных приставов предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области.

Текст письма сообщения может выглядеть следующим образом: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c...».

При переходе по ссылке, указанной в тексте письма, предлагается загрузить архивный файл содержащий вирус, который может не детектироваться современными антивирусными средствами.

«Скачивая такой архив, вы подвергаете свой компьютер опасности заражения. В случае заражения компьютера ФССП России рекомендует обращаться в правоохранительные органы», — сказано в сообщении.

Напомним, ранее с подобным предупреждением выступило управление ФНС России по Свердловской области. Налоговики уведомили, что неустановленные лица рассылают электронные сообщения о задолженности по уплате налогов, о предстоящей налоговой проверке или оповещения о незаполненных платежных документах. В качестве отправителя писем указывается Федеральная налоговая служба.

«Налоговые органы не рассылают информацию о задолженностях, предстоящих проверках и не направляют оповещения о незаполненных платежных документах по электронной почте. ФНС России никакого отношения к указанным письмам не имеет. В случае получения подобной электронной почты необходимо не открывая ссылок, указанных в письме, обратиться в территориальные органы ФНС России», — говорилось в сообщении ведомства.

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