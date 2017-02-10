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Доля сетевых продовольственных магазинов в Екатеринбурге составляет более 77%
10 февраль 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 10.02.2017. Доля сетевых объектов в общем количестве продовольственных магазинов Екатеринбурга составляет более 77%. Об этом говорится в сообщении на сайте администрации муниципалитета.
«Из всех предприятий, занятых в сфере общепита, 197 — сетевые, из них 125 — представители местного бизнеса, 11 — региональные предприятия, 42 — сети федерального уровня и 19 — международные сетевики. Таким образом, на сегодняшний день 53,6% представителей общепита уральской столицы объединены в разного рода сетевые предприятия», — говорится в сообщении.
Производством продуктов питания в Екатеринбурге занимается 57 малых предприятий. Число крупных изготовителей на сегодняшний день составляет 54 предприятия. Благодаря общему количественному росту субъектов сферы промышленности екатеринбургские пищевики в 2016 году, по предварительной оценке, произвели и отгрузили продукции почти на 56 млрд 300 млн руб.
«Из всех предприятий, занятых в сфере общепита, 197 — сетевые, из них 125 — представители местного бизнеса, 11 — региональные предприятия, 42 — сети федерального уровня и 19 — международные сетевики. Таким образом, на сегодняшний день 53,6% представителей общепита уральской столицы объединены в разного рода сетевые предприятия», — говорится в сообщении.
Производством продуктов питания в Екатеринбурге занимается 57 малых предприятий. Число крупных изготовителей на сегодняшний день составляет 54 предприятия. Благодаря общему количественному росту субъектов сферы промышленности екатеринбургские пищевики в 2016 году, по предварительной оценке, произвели и отгрузили продукции почти на 56 млрд 300 млн руб.
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