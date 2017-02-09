Event-индустрия: Бизнес «на боли»

За период экономического кризиса event-индустрия Екатеринбурга и России в целом претерпела значительные изменения. Негативные тренды сохраняются и сегодня: за год на 10-15% в среднем сократились бюджеты мероприятий, уменьшились портфели заказов event-агентств, многие прежние клиенты отказались от покупки подобных услуг. Сегодня на рынке, по словам экспертов, остаются лишь те компании, которые умеют увидеть «боль» заказчика и доказать, что смогут «вылечить» ее.Представители event-индустрии отмечают, что ситуация в бизнесе в настоящее время существенно отличается от той, что наблюдалась в начале кризиса. Число его участников заметно сократилось. Остались лишь те, кто принял изменившиеся экономические условия как данность и научился с ними работать, освоил новые способы продвижения своих услуг.«Плакальщиков», которые жаловались на то, как все плохо, в бизнесе не осталось. Каждый нашел для себя какой-то выход. Сегодня продолжают работу в сфере организации праздников умные и интересные люди, которые находят оригинальные площадки вместо устаревших отелей, используют техники продвижения в соцсетях, такие как матчмейкинг и ретаргетинг, стараются уменьшить расходы за счет креативных решений. Таким образом, несмотря на количественное сокращение примерно на 15% за 2016 год, можно говорить о том, что качественно рынок развивается», — рассказала креативный директор одного из коммерческих event-агентств Екатеринбурга.По словам экспертов, основной задачей заказчиков мероприятий сегодня остается минимизация бюджета. На эту идею работает и система тендеров, которая фактически устраняет живой диалог event-специалиста с клиентом.Между тем стремление к сокращению расходов зачастую входит в противоречие с растущими требованиями к качеству и интенсивности работы специалистов.«Бизнес-клиенты устали от типовых концептов, от идеально лакированных глянцевых сцен, затянутых речей ведущих. Эмоция сегодня продает продукт. А для того, чтобы вызывать эмоции, нужно провести серьезную работу, изучить много документального материала о клиенте. «Штамповка», состоящая из «дежурных» фраз, где меняется только название компании-заказчика, никому не интересна. Необходим уникальный сценический продукт — независимо от того, деловая это конференция или юбилей организации», — рассказал в ходе конгресса специалистов отрасли в Екатеринбурге креативный директор V-Events, режиссер Вахтанг Вахтангишвили.Однако такая работа подразумевает достойную оплату. На сегодняшний день немногие компании в Екатеринбурге могут себе ее позволить. Если же амбиции не слишком высоки, организации попросту отказываются от услуг event-компаний и обходятся собственными силами.«Сегодня почти все крупные предприятия имеют собственных специалистов по проведению корпоративных событий и не обращаются в агентства. Это проще и дешевле, поскольку такие люди знают особенности деятельности компании и ее потребности», — отметил руководитель отдела маркетинга СК «Калининец».В результате event-агентствам, чтобы заключить контракт, приходится демонстрировать свою способность не просто развлечь гостей мероприятия, а решить реальные проблемы, стоящие перед заказчиком.«Никто не тратит деньги просто так, для развлечения. Любой event имеет в основе проблему. Нужно понять, чего клиент хочет добиться этим юбилеем, фестивалем, какова его «боль» — привлечь новых партнеров, заставить сотрудников дальше работать бесплатно и так далее. Конкретная проблема показывает, что нужно делать в процессе организации, и чем глубже ее копнешь, тем больше это начинает нравиться заказчику», — пояснил директор компании «Меркатор» Андрей Скворцов.Таким образом, сегодня event-бизнес требует от участников высокого профессионализма, понимания проблем клиентов, режиссуры, владения интернет-технологиями. Компании, не удовлетворяющие возросшим требованиям, продолжают его покидать. Поэтому в количественном исчислении рынок продолжает сокращаться, и преодоление этого тренда возможно только при условии положительной динамики экономики в целом и роста платежеспособности заказчиков.