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АИЖК: В 2018 году ипотечные ставки могут опуститься ниже 10%

УрБК, Москва, 09.02.2017. Средний уровень ставок по ипотечным кредитам в 2018 году может уйти ниже 10%. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление руководителя аналитического центра АИЖК Михаила Гольдберга в ходе III Российского ипотечного конгресса.



«Мы прогнозируем, что к концу этого года ставки опустятся до 11%, а в следующем году впервые в истории мы сможем увидеть 10% и ниже», — сказал эксперт.



По словам М. Гольдберга, в ближайшее время ипотека станет одним из основных драйверов развития банковского сектора.

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