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Екатеринбургскому парку «Лесоводы России» вернули захваченную конноспортивной школой землю

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Департаменту лесного хозяйства Свердловской области вернули земельный участок площадью порядка 55 тыс. га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.



При помощи судебных приставов Октябрьского районного отдела Екатеринбурга состоялась передача земельного участка площадью 54,444 га, расположенного на землях лесопарка «Лесоводы России», принадлежащего департаменту лесного хозяйства Свердловской области.



Данную территорию незаконно занимала конноспортивная школа. Договор права аренды земельного участка давно истек, но несмотря на это, руководство школы продолжало свою деятельность, не производя оплату.



Арбитражный суд Свердловской области постановил расторгнуть договор и вернуть земельный участок законному владельцу.



Судебное решение было исполнено в полном объеме. Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

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