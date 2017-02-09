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Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии Skyway Service Award 2016

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Авиакомпания «Уральские авиалинии» стала лауреатом премии Skyway Service Award 2016. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.



Компания признана победителем в номинации «Лучшая авиакомпания» в категории «Внутренние чартерные рейсы».



«Особенность премии состоит в том, что лауреаты определялись по результатам интернет-голосования пассажиров. Для обеспечения наиболее качественного результата к партнерству по проведению голосования были приглашены ведущие отраслевые и онлайн ресурсы по бронированию туристических услуг. Премия Skyway Service Award учреждена порталом AVIA.RU при поддержке Федерального агентства воздушного транспорта», — говорится в сообщении.

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