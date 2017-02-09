Новости дня

МУП «Водоканал» из-за аварии оставило без холодной воды 30 домов в Заречном

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Накануне в микрорайоне Заречный Екатеринбурга из-за коммунальной аварии МУП «Водоканал» оставило без воды 30 многоквартирных домов. Об этом сообщает пресс-служба УК «Верх-Исетская».



«По информации коммунальщиков, трубу, по которой циркулировала холодная вода, «прорвало по шву». Из-за аварии без холодного водоснабжения остался весь микрорайон Заречный, а это несколько десятков многоквартирных домов (улицы Черепанова, Бебеля, Готвальда, Опалихинская) и социальные объекты», — комментируют в пресс-службе управляющей компании.



В УК отмечают, что коммунальщики отключили воду без предупреждения управляющей компании, в ведомстве которой находится микрорайон. При этом авария на трубопроводе произошла еще во вторник, 7 февраля.



«7 февраля на сетях «Водоканала» произошла авария на трубопроводе большого диаметра в районе улицы Труда. После случившегося поставщик начал осуществлять водоснабжение микрорайона по резервной схеме. В течение суток проблем не возникало, однако вчера вечером лопнула и резервная труба. Лишь сегодня в 11.30 от поставщика пришла официальная телефонограмма о понижении давления при подаче холодной воды в дома. По их информации, в лучшем случае ремонт завершится завтра вечером», — рассказывает начальник аварийно-диспетчерской службы УК «Верх-Исетская» Антон Шевелев.



Сейчас давления в трубах хватает лишь на водоснабжение первых этажей многоквартирных домов, отмечают в компании. В то же время утром и вечером холодная вода не доходит и до второго этажа. Ситуация осложняется для владельцев квартир, в которых установлены бойлеры для горячего водоснабжения. Таких домов, по информации УК «Верх-Исетская», в Заречном 11. Соответственно, у их владельцев нет ни холодной, ни горячей воды уже более 15 часов.



«По информации на утро 9 февраля, для жителей была предоставлена лишь одна полупустая цистерна с питьевой водой около дома по адресу ул. Черепанова,18. Напомним, что по закону в случае прекращения водоснабжения орган местного самоуправления городского округа обязан в течение одних суток обеспечить население питьевой водой, в том числе путем подвоза воды. По информации поставщика, проблема с цистернами решится в ближайшие часы. И это не единственный вопрос жителей и управляющих компаний к ресурснику. Почему ни магистраль, ни резервный трубопровод не были готовы к уральской зиме, и кто понесет ответственность за глобальное коммунальное ЧП?» — удивляются в УК «Верх-Исетская».

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: