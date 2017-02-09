Новости дня

Компания «Форум — Жилые кварталы» получила предупреждение за рекламу ЖК «Ольховский парк»

УрБУ, Екатеринбург, 09.02.2017. Свердловское УФАС России выдало предупреждение ООО «Форум — Жилые кварталы» предупреждение за распространение рекламы ЖК «Ольховский парк». Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.



В марте 2016 года была опубликована следующая информация: «ЖК «Ольховский парк» опережает ожидания: в Екатеринбурге досрочно сдаются комфортные новостройки». УФАС обнаружило в данном объявлении сразу несколько нарушений законодательства.



Так, оказалась нарушена часть 1 статьи 28 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламе «ЖК «Ольховский парк», содержащей сведения об ипотечных программах, не указано наименование или имя лица, оказывающего финансовую услугу.



Кроме того, не соблюдены требования части 7 статьи 28 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства для строительства многоквартирных домов или иных объектов недвижимости, отсутствуют сведения о месте и способах получения проектной декларации, предусмотренной федеральным законом.



Также выявлено нарушение части 7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», поскольку в рекламе отсутствует часть существенной информации об условиях, на которых привлекаются денежные средства физических лиц для строительства жилья (договор участия в долевом строительстве), что искажает смысл информации и вводит в заблуждение потребителей рекламы.



Ответственность за нарушение данных требований несет рекламодатель. Антимонопольным ведомством установлено, что рекламодателем рассматриваемой рекламы является ООО «Форум — Жилые кварталы».



Таким образом, Свердловское УФАС России признало ООО «Форум — Жилые кварталы» виновным в совершении административного правонарушения, ответственность за которое установлена ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, и назначило ему административное наказание в виде предупреждения.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: