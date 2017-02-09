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Жительница Екатеринбурга отсудила 185 тыс. рублей за сход снега с крыши на автомобиль

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Жительница Екатеринбурга отсудила у собственника здания более 185 тыс. руб. за повреждение своего автомобиля Honda Accord сошедшим с крыши снегом. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.



В марте 2016 года автомобиль жительницы Екатеринбурга был припаркован по адресу переулок Автоматики, 2л. Днем с крыши соседнего двухэтажного здания на Honda Accord упал снег со льдом. В результате у машины оказалось разбито заднее стекло, а на крыше появились вмятины. На место происшествия были вызваны сотрудники полиции, которые составили протокол осмотра.



Узнав, что восстановительный ремонт автомобиля обойдется в 171 тыс. 265 руб., женщина обратилась в суд с требованием взыскать с ответчика сумму ущерба, расходы на экспертизу и оформление доверенности, компенсацию морального вреда и расходы по оплате услуг представителя.



В ходе судебного разбирательства было установлено, что здание по указанному адресу принадлежит ОАО «Завод Промавтоматика», именно эта организация является ответчиком по делу. В итоге Кировский районный суд Екатеринбурга частично удовлетворил требования истицы и взыскал с предприятия 185 тыс. 848 руб. из них: 171 тыс. 265 руб. — ущерб, 2 тыс. 900 руб. — расходы на экспертизу, 7 тыс. руб. — оплата услуг представителя, а также госпошлину 4 тыс. 683 руб.



Ответчик не согласился с решением и обратился с апелляцией в Свердловский областной суд. В жалобе он ссылался на грубую неосторожность и невнимательность водителя, так как неподалеку от припаркованного автомобиля висело предупреждение о возможном сходе снега с кровли здания. Суд, исследовав материалы дела и выслушав мнение сторон, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы.

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