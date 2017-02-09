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В Екатеринбурге имущество компании «Парус» выставлено на повторные торги со снижением цены

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. На повторные торги в виде открытого аукциона выставлено имущество признанного банкротом ООО «Парус», расположенного в Екатеринбурге в районе Ново-Свердловской ТЭЦ.



Как сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве, начальная цена имущественного комплекса составляет 297 млн руб. (ранее — 330 млн руб.). Шаг аукциона — 5%.



Заявки на аукцион можно подать до 15 марта 2017 года. Торги состоятся 20 марта 2017 года.



Предыдущий аукцион не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.



Основной вид деятельности ООО «Парус» — неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями.



Компания была признана банкротом решением Арбитражного суда Свердловской области от 21 мая 2015 года.

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