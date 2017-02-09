Новости дня
«Комплексные системы автоматики» могут быть признаны банкротом
9 февраль 2017 (09:04)
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Комплексные системы автоматики» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.
Соответствующий документ поступил в суд 7 февраля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Рубеж», сумма исковых требований составляет 630 тыс. руб.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году в Каменске-Уральском. Основным видом деятельности предприятия является монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.
Соответствующий документ поступил в суд 7 февраля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Рубеж», сумма исковых требований составляет 630 тыс. руб.
Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году в Каменске-Уральском. Основным видом деятельности предприятия является монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Екатеринбургская компания «Минерал Ресурс» может быть признана банкротом
- «Уралмонтаж» может быть признан банкротом
- «Уралстальмонтаж» может быть признан банкротом
- Строительная компания «Урал-Прогресс» может быть признана банкротом
- Суд рассмотрит иск о банкротстве строительной компании «Стройсервис»
Loading...