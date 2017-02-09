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«Комплексные системы автоматики» могут быть признаны банкротом

9 февраль 2017 (09:04)

УрБК, Екатеринбург, 09.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявление о признании ООО «Комплексные системы автоматики» несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.

Соответствующий документ поступил в суд 7 февраля 2017 года. Заявителем по делу выступает ООО «Рубеж», сумма исковых требований составляет 630 тыс. руб.

Напомним, предприятие зарегистрировано в 2012 году в Каменске-Уральском. Основным видом деятельности предприятия является монтаж инженерного оборудования зданий и сооружений.

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