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Более 20 свердловских школ вошли в топ-200 по России для поступления в лучшие вузы страны
8 февраль 2017 (16:22)
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. Свердловская область заняла второе место после Москвы по количеству школ, вошедших в топ-200 образовательных учреждений для поступления в лучшие вузы России. Об этом сообщает агентство RAEX («Эксперт РА») со ссылкой на данные собственного исследования.
«Московские образовательные учреждения безоговорочно доминируют: в список 200 лучших 2016 года вошли 102 столичные школы. Достаточно широко в рейтинге представлена Свердловская и Красноярская области (21 и 18 школ соответственно), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 школ)», — поясняют аналитики RAEX.
При этом из учреждений Свердловской области 19 находятся в Екатеринбурге (три лучшие позиции занимают СУНЦ УрФУ, гимназия №9 и лицей №130) и по одной школе — в Первоуральске (СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов) и Нижнем Тагиле (Гимназия №18).
В исследовании также отмечено, что только 6% выпускников свердловских школ по итогам 2014 и 2015 годов продолжили обучение в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как 94% остались в своем регионе.
«Московские образовательные учреждения безоговорочно доминируют: в список 200 лучших 2016 года вошли 102 столичные школы. Достаточно широко в рейтинге представлена Свердловская и Красноярская области (21 и 18 школ соответственно), а также Санкт-Петербург и Ленинградская область (9 школ)», — поясняют аналитики RAEX.
При этом из учреждений Свердловской области 19 находятся в Екатеринбурге (три лучшие позиции занимают СУНЦ УрФУ, гимназия №9 и лицей №130) и по одной школе — в Первоуральске (СОШ №7 с углубленным изучением отдельных предметов) и Нижнем Тагиле (Гимназия №18).
В исследовании также отмечено, что только 6% выпускников свердловских школ по итогам 2014 и 2015 годов продолжили обучение в лучших вузах Москвы и Санкт-Петербурга, тогда как 94% остались в своем регионе.
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