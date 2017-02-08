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НПК «Уралвагонзавод» впервые продемонстрирует боевой модуль на выставке IDEX 2017

УрБК, Екатеринбург, 08.02.2017. На Международной выставке вооружений и военной техники IDEX 2017 в Абу-Даби состоится премьерный показ от НПК «Уралвагонзавод». Впервые на международном салоне будет показан полноразмерный макет 30-мм дистанционно-управляемого боевого модуля, сообщает пресс-служба корпорации.



«Дистанционно-управляемый боевой модуль предназначен для поиска, обнаружения и поражения одиночных и групповых целей в любое время суток. Является основным вооружением боевых бронированных машин. Он оснащен 30-мм автоматической пушкой 2А42 (основное вооружение) и 7,63-мм танковым пулеметом 6П7К (вспомогательное вооружение)», — рассказали в пресс-службе.



Кроме модуля, на стенде корпорации в виде полноразмерного макета, установленного на мотовездеход, будет экспонироваться 82-мм миномет 2Б24. Его максимальная дальность стрельбы выстрелом 3ВОЗ с ОФМ 3-О-26 — не менее 6 км. Скорострельность без исправления наводки — не менее 20 выстрелов в минуту.



В рамках экспозиции УВЗ участники и гости выставки смогут познакомиться и с другими изделиями предприятий интегрированной структуры.

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