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Минфин предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку на 8%

УрБК, Москва, 08.02.2017. Минфин РФ предлагает увеличить минимальную розничную цену на водку на 8%, до 205 руб. за бутылку 0,5 литра. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на проект нормативного акта.



При этом минимальная отпускная цена на водку того же объема может составить 173 рубля, оптовая — 178 руб.



Среди причин увеличения цен на алкоголь Минфин отмечает повышение ставок акциза, рост тарифов на электроэнергию и производственных условно-постоянных затрат, в том числе аренды, зарплаты административного персонала, стоимости рекламных акций, налога на землю, налога на имущество, транспортного налога, расходов на транспортировку спирта этилового от завода-производителя до завода-производителя алкогольной продукции.



Заместитель министра финансов РФ Илья Трунин 6 февраля сообщал журналистам, что ведомство планирует определиться с минимальной розничной ценой (МРЦ) на водку в ближайшие дни. Ранее глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов говорил, что новая минимальная розничная цена на водку будет ниже предлагавшихся 219 руб. за бутылку 0,5 литра.



С 13 июня 2016 года минимальная цена установлена на уровне 190 руб. за бутылку объемом 0,5 литра. В августе прошлого года Минфин предложил повысить МРЦ до 197 руб., однако это предложение принято не было, и цена осталась на прежнем уровне. В начале января министерство выступило за рост цены на 15% — до 219 руб., однако позже сообщило, что это предложение было предварительным и величина новой МРЦ дорабатывается.

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