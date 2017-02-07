Дайджест

Иностранца обвиняют в незаконной добыче в РФ синего краба

7 февраль 2017 (17:03)

Камчатская природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 54-летнего иностранца — капитана морского судна «Вирил» (государство Белиз), который незаконно добыл более 13 тыс. синих крабов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Капитан подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК России (разработка природных ресурсов исключительной экономической зоны Российской Федерации, проводимая без соответствующего разрешения). Данное иностранное судно незаконно осуществляло разработку природных ресурсов континентального шельфа РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что причиненный преступными действиями капитана ущерб водным биоресурсам России составил более 5,5 млн руб.

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