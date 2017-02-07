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Замглавы администрации Екатеринбурга по вопросам транспорта Евгений Липович ушел в отставку

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Заместитель главы администрации Екатеринбурга по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Евгений Липович ушел в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте горадминистрации.



Е. Липович проработал в администрации города почти 10 лет. Вначале он занимал пост заместителя главы по взаимоотношениям с Екатеринбургской городской думой и общественными организациями, позже стал курировать вопросы благоустройства, транспорта и экологии.



«За годы его работы в лучшую сторону изменилась ситуация в сфере благоустройства. Улицы и парки преобразились благодаря современному и интересному оформлению. Даже в форс-мажорных ситуациях службы работают оперативно и слаженно, решая поставленные задачи. При его помощи власти утвердили новую редакцию правил благоустройства, которые позволяют применять новейшие методы для преображения городской территории и поддержания ее в чистоте. Внедрение регламентов содержания улично-дорожной сети помогли существенно снизить сроки уборки дорог и тротуаров после сюрпризов капризной уральской погоды», — говорится в сообщении.



Напомним, что в настоящее время в Екатеринбурге широко обсуждается новая транспортная схема, которую администрация города планировала внедрить с 1 июля текущего года. Согласно ей, будут отменены многие хорошо знакомые екатеринбуржцам маршруты общественного транспорта, вместо которых введут новые. Такие нововведения вызвали протесты горожан. В результате запуск новой схемы решили отложить до 2019 года.

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