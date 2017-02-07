Новости дня
ФССП проводит внеплановые проверки в коллекторских агентствах
7 февраль 2017 (14:48)
УрБК, Москва, 07.02.2017. Коллекторские компании столкнулись с массовыми внеплановыми проверками, в рамках которых Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проверяет соответствие сотрудников установленным требованиям. Об этом сообщает «Банки.ру».
Внеплановые проверки проходят пока при наличии одного из трех оснований: если истек срок предписания агентству об устранении нарушения, в случае жалоб на нарушение коллекторами закона или по запросу прокуратуры.
Наибольшее внимание ФССП связано с жалобами граждан. Как сообщили в службе, на 2 февраля от граждан поступило 335 обращений с жалобами на действия коллекторов. Больше всего претензий поступает на компании, не включенные в реестр, однако нарушают требования закона и коллекторы из реестра. В случае подтверждения нарушений агентство может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. руб. или даже исключено из реестра. По данным издания, санкции в отношении отдельных игроков уже обсуждаются.
Повышенную бдительность ФССП проявляет и в отношении соответствия коллекторов квалификационным требованиям. Так, по словам члена совета директоров «Секвойи кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, приставы активно проверяют коллекторские агентства и их сотрудников на наличие открытых исполнительных производств.
По закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» коллекторские агентства не имеют права работать, если у них есть денежные обязательства, не исполненные более месяца со дня вступления в силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. «Если находят таких сотрудников, то требуют их уволить или грозят исключить агентство из реестра», — уточнила Е. Докучаева.
Внеплановые проверки проходят пока при наличии одного из трех оснований: если истек срок предписания агентству об устранении нарушения, в случае жалоб на нарушение коллекторами закона или по запросу прокуратуры.
Наибольшее внимание ФССП связано с жалобами граждан. Как сообщили в службе, на 2 февраля от граждан поступило 335 обращений с жалобами на действия коллекторов. Больше всего претензий поступает на компании, не включенные в реестр, однако нарушают требования закона и коллекторы из реестра. В случае подтверждения нарушений агентство может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. руб. или даже исключено из реестра. По данным издания, санкции в отношении отдельных игроков уже обсуждаются.
Повышенную бдительность ФССП проявляет и в отношении соответствия коллекторов квалификационным требованиям. Так, по словам члена совета директоров «Секвойи кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, приставы активно проверяют коллекторские агентства и их сотрудников на наличие открытых исполнительных производств.
По закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» коллекторские агентства не имеют права работать, если у них есть денежные обязательства, не исполненные более месяца со дня вступления в силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. «Если находят таких сотрудников, то требуют их уволить или грозят исключить агентство из реестра», — уточнила Е. Докучаева.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Коллекторские агентства Свердловской области не вошли в расширенный реестр ФССП России
- В России только 29 коллекторских агентств получили право взимать долги
- Судебные приставы будут проверять коллекторов только по заявлениям о нарушениях
- Судебные приставы не смогут взять на контроль коллекторов с 1 января 2017 года
- В 2017 году судебные приставы создадут реестр коллекторских фирм
Loading...