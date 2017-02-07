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ФССП проводит внеплановые проверки в коллекторских агентствах

УрБК, Москва, 07.02.2017. Коллекторские компании столкнулись с массовыми внеплановыми проверками, в рамках которых Федеральная служба судебных приставов (ФССП) проверяет соответствие сотрудников установленным требованиям. Об этом сообщает «Банки.ру».



Внеплановые проверки проходят пока при наличии одного из трех оснований: если истек срок предписания агентству об устранении нарушения, в случае жалоб на нарушение коллекторами закона или по запросу прокуратуры.



Наибольшее внимание ФССП связано с жалобами граждан. Как сообщили в службе, на 2 февраля от граждан поступило 335 обращений с жалобами на действия коллекторов. Больше всего претензий поступает на компании, не включенные в реестр, однако нарушают требования закона и коллекторы из реестра. В случае подтверждения нарушений агентство может быть оштрафовано на сумму до 500 тыс. руб. или даже исключено из реестра. По данным издания, санкции в отношении отдельных игроков уже обсуждаются.



Повышенную бдительность ФССП проявляет и в отношении соответствия коллекторов квалификационным требованиям. Так, по словам члена совета директоров «Секвойи кредит консолидейшн» Елены Докучаевой, приставы активно проверяют коллекторские агентства и их сотрудников на наличие открытых исполнительных производств.



По закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» коллекторские агентства не имеют права работать, если у них есть денежные обязательства, не исполненные более месяца со дня вступления в силу судебного акта о взыскании просроченной задолженности. «Если находят таких сотрудников, то требуют их уволить или грозят исключить агентство из реестра», — уточнила Е. Докучаева.

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