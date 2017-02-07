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В России попал под отзыв суперкар Porsche 918 Spyder за 80 млн рублей

УрБК, Москва, 07.02.2017. ООО «Порше Руссланд» объявило об отзыве одного автомобиля Porsche 918 Spyder стоимостью более 80 млн руб. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



На суперкаре были установлены нижние рычаги передней подвески, работоспособность которых не может быть обеспечена в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Существует потенциальная вероятность того, что на рычагах образуются трещины, что впоследствии может привести к их поломке. Это может послужить причиной появления посторонних шумов, а также нарушения ходовых качеств автомобиля при эксплуатации на гоночных трассах.



На указанном автомобиле Porsche 918 Spyder в целях предотвращения вышеуказанной вероятности нижние рычаги передней подвески будут заменены на компоненты из модифицированного материала. Все ремонтные работы будут проведены бесплатно для владельца.

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