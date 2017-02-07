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В 2016 году значительно увеличилось число административных дел в Свердловском облсуде

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. По итогам 2016 года количество административных дел, рассматриваемых в Свердловском областном суде, выросло с 87 до 369. Об этом сообщает пресс-служба суда.



Весомую долю занимают дела об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости — по ним вынесено 288 решений. Кроме того, коллегией было рассмотрено в три раза больше дел об оспаривании нормативных правовых актов органов государственной власти Свердловской области и представительных органов муниципальных образований — 46 дел.



Кроме того, в минувшем году судьи рассмотрели восемь исков о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок. При этом удовлетворили требования двух заявителей: в связи с длительным предварительным и судебным следствием. Судьи отметили устойчивую тенденцию к сокращению таких обращений.



Сентябрьские выборы также добавили работы судьям: было рассмотрено 16 заявлений об отмене регистрации кандидатов в депутаты Законодательного собрания области. Все обжалованные решения по избирательным делам Верховный Суд РФ признал законными и обоснованными.



В апелляционном порядке судьи рассмотрели свыше 4,8 тыс. дел по КоАП РФ и КАС РФ — это на 740 дел больше, чем в предыдущем году. Увеличение нагрузки обусловлено тем, что судебные решения чаще стали обжаловать не только граждане, в отношении которых они вынесены, но и должностные лица органов, возбудивших дела о правонарушениях. Так, в полтора раза выросло число жалоб на постановления должностных лиц Роспотребнадзора, Государственной трудовой инспекции, антимонопольной службы и административных комиссий. В три раза увеличилось количество жалоб на постановления природоохранных органов, на постановления органов кадастрового учета о нарушениях земельного законодательства. При этом каждое третье постановление контролирующих органов было отменено или изменено.



При этом последние три года структура апелляционных дел по органам власти, чьи действия обжалуются, остается неизменной: треть — около 500 дел — стабильно составляют жалобы на действия судебных приставов-исполнителей.



Кроме того, судьями было рассмотрено 1,4 тыс. кассационных жалоб.

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