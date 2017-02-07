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Минфин приступил к покупке валюты на рынке

УрБК, Москва, 07.02.2017. Министерство финансов РФ приступает к покупке иностранной валюты на рынке за счет дополнительных нефтегазовых доходов бюджета. Об этом сообщает «Финмаркет».



Банк России в интересах Минфина с 7 февраля по 6 марта будет в течение 18 рабочих дней ежедневно покупать валюту на сумму 6,281 млрд руб., следует из графика покупок, опубликованного на сайте Федерального казначейства.



Всего Минфин оценил дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета, которые могут быть направлены на покупку валюты, в феврале в 113,1 млрд руб.



Ранее, 25 января, министерство заявило о том, что с февраля начнет покупать и продавать иностранную валюту на внутреннем рынке с привлечением Банка России «в целях повышения стабильности и предсказуемости внутренних экономических условий и снижения влияния изменчивой конъюнктуры рынка энергоносителей на российскую экономику и государственные финансы».



Объем ежемесячных операций зависит от суммы нефтегазовых доходов бюджета. Покупка валюты будет осуществляться, пока фактическая цена на нефть Urals превышает 40 долл. США за баррель, при ее снижении ниже этой планки валюту будут продавать в объеме выпадающих нефтегазовых доходов.



В соответствии с постановлением, регламентирующим операции, приобретенную валюту разместят на банковских счетах Федерального казначейства, открытых в ЦБ, на остатки размещенных валютных средств начисляются проценты.



Ранее Минфин оценивал дополнительные нефтегазовые поступления в 2017 году при цене 50 долл. США за баррель в 1 трлн руб., при 55 долл. США за баррель — в 1,4 трлн руб.



Правительство РФ приняло решение не увеличивать на сумму этих допдоходов расходы бюджета, частично направляя их на финансирование уже утвержденных расходов и на покупку валюты на рынке. В результате Минфин ожидает сокращения использования Резервного фонда на финансирование дефицита бюджета в 2017 году, при этом министр финансов РФ Антон Силуанов не исключил и пополнения фонда во втором полугодии в случае благоприятной конъюнктуры. Дефицит бюджета РФ на 2017 год запланирован в 3,2% ВВП при цене 40 долл. США за баррель, при этом на его финансирование планировалось направить из Резервного фонда и ФНБ 1,8 трлн руб.

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