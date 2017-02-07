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Жительница Екатеринбурга обвиняется в фиктивной регистрации 263 мигрантов

УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. Прокуратура Орджоникидзевского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы города Марины Мирсаитовой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в Свердловской области.



Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в РФ».



По версии органа следствия, Мирсаитова в период с сентября по декабрь 2016 года осуществила фиктивную постановку на учет 263 иностранных граждан по месту своего жительства в комнате, имеющей жилую площадь 15 кв. м. Иностранцы заплатили Мирсаитовой за фиктивную постановку на учет 500 руб. каждый. При этом иностранные граждане никогда в данной квартире не проживали. А жилая площадь явно недостаточна для одновременного проживания такого количества человек.



В ходе дознания Марина Мирсаитова вину в совершенных преступлениях признала в полном объеме.



Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу мировому судье судебного участка № 8 судебного района, в котором создан Орджоникидзевский районный суд г. Екатеринбурга. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.



«Многоэпизодное преступление, о котором идет речь, выявили сотрудники службы участковых уполномоченных и отдела по вопросам миграции, а расследованием этого уголовного дела занимались полицейские из подразделения дознания ОП №14 УМВД по Екатеринбургу», — прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



По его словам, только по итогам 2016 года представителями полиции Орджоникидзевского района Екатеринбурга выявлено 46 эпизодов преступной деятельности в сфере постановки на миграционный учет, возбуждено 10 уголовных дел. Еще семь уголовных дел территориальным ОВД возбуждено уже в наступившем 2017 году.

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