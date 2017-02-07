Новости дня

S&P: Кредитный рейтинг России не станет инвестиционным еще 1-2 года

УрБК, Москва, 07.02.2017. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's ожидает, что кредитный рейтинг России не станет инвестиционным, вероятно, еще как минимум один-два года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы подразделения суверенных рейтингов агентства Моритца Кремера.



«Мы полагаем, что рейтинг России как минимум в течение года или двух будет оставаться на неинвестиционном уровне», — отметил он.



Говоря о возможном снятии или частичной отмене санкций США, он отметил, что «пока слишком рано говорить» о том, как будет развиваться ситуация с санкциями, и также не считает, что она существенно влияет на рейтинг.



«Снятие санкций США не столь важно для России с экономической точки зрения, как было бы в случае изменения санкционного режима ЕС, поскольку торговля России с ЕС гораздо шире», — добавил Моритц Кремер.



Напомним, осенью прошлого года S&P повысило прогноз по суверенному кредитному рейтингу России до «стабильного» с «негативного», подтвердив сам рейтинг на уровне «ВВ+».

HTML-код:

Подробнее » '> Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код '>

Другие материалы по теме: