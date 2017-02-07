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В Ирбите обрушилась стена жилого дома XIX века
7 февраль 2017 (09:23)
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2017. В Ирбите обрушилась стена жилого дома 1848 года постройки, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
Информация о ЧП на улице Орджоникидзе потупила 6 февраля в 13.36 по местному времени.
«В жилом доме в двух квартирах проживали четыре человека, пострадавших нет. Опасная зона оцеплена сотрудниками полиции. Энергетики произвели отключение жилого дома от электричества. На место происшествия выезжала оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был решен вопрос о выделении временного жилья пострадавшим.
Информация о ЧП на улице Орджоникидзе потупила 6 февраля в 13.36 по местному времени.
«В жилом доме в двух квартирах проживали четыре человека, пострадавших нет. Опасная зона оцеплена сотрудниками полиции. Энергетики произвели отключение жилого дома от электричества. На место происшествия выезжала оперативная группа Главного управления МЧС России по Свердловской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточняют, что на заседании муниципальной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности был решен вопрос о выделении временного жилья пострадавшим.
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