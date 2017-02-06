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Суд рассмотрит иск о банкротстве еще двух юрлиц сети «Суперстрой»

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2017. Арбитражный суд Свердловской области рассмотрит заявления о признании ООО «ТНК» (Екатеринбург) и ООО «Суперстрой НТ» (Нижний Тагил) банкротами. Об этом сообщается в материалах арбитража.



Соответствующие документы поступили в суд 6 февраля 2017 года. Заявителем в обоих случаях выступает ОАО АК «Сбербанк России», сумма исковых требований пока не уточняется.



Напомним, ООО «ТНК» принадлежат бренды сети магазинов стройматериалов «Суперстрой» и «Стройарсенал». Среди юрлиц сети также имеется ООО «Суперстрой НТ», ООО «Арсенал трейд» (уже признанный банкротом правопреемник ООО «Трест СКМ») и другие компании.



Следует отметить, что в январе текущего года стало известно о планах владельца ГК Brozex, депутата Заксобрания Свердловской области Вячеслава Брозовского по покупке сети магазинов «Суперстрой».

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